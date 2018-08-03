Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,12 artışla 95.605,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.062,10 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi de yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 94.483,40 puanı görmesinin ardından beklentilerin altında kalan enflasyon verisi ile yükselişe geçerek, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın üzerine çıktı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve otalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.