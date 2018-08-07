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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 94.839,35 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 artışla 94.839,35 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 665,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile turizm oldu.

Gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 ve 91.700 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalar
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