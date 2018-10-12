Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 artışla 95.137,22 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 389,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi de yüzde 0,56 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 93.400-96.000 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 95.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, İzmir'de, devam eden ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın davası ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.



