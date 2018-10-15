Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon FAO FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,57 değer kazancıyla 98.177,45 puana yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,57 artışla 98.177,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.520,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,98, holding endeksi de yüzde 0,60 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesine yönelik iyimserliğin etkisiyle 98.201,54 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla gerilen diplomatik ilişkilere yönelik haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiysalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1