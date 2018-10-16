Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 artışla 99.064,59 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 433,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile spor, en fazla gerileyen ise yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu.



Güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

