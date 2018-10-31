Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 90.732,77 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 732,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile ticaret oldu.



Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 90.500-91.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.