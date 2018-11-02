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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazancıyla 92.853,15 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,50 artışla 92.853,15 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 465,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,47 metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve yurt içinde gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 93.503,73 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günün ilk yarısında 92.500-93.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği haberlerinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarında alımları desteklediğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de ekim ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 93.400 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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BISTPiyasalar
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