Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,05 artışla 95.726,85 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 999,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi de yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 94.300 seviyesinde etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günün ilk yarısında 95.500-96.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Hazine'nin ekim ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.