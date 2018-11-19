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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazancıyla 93.953,47 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,36 artışla 93.953,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 337,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile tekstil, deri oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerden bulduğu destekle 94.144,66 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.400 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacağı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildiren analistler, yetkililerden gelecek açıklamaların gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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