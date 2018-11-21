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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kazancıyla 92.303,46 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,67 artışla 92.303,46 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 617,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,58 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile sigorta oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, döviz kurlarındaki düşüşler ve pay piyasalarında dünkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.000-92.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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