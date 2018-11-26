Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,49 artışla 94.389,37 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.386,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi de yüzde 1,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,57 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile madencilik oldu.



Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000-94.500 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin haber ve açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki düşüşlerin özellikle banka pay piyasalarındaki alımları desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.



