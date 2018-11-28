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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazancıyla 94.171,80 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,70 artışla 94.171,80 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 654,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,56 ile turizm oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ile döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 94.340,19 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.


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BISTPiyasalar
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