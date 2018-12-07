Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 artışla 93.384,89 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 557,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile gıda, içecek oldu.



Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 93.666,17 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde kasım ayı bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de kasım ayı istihdam raporu verileri ile ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.



