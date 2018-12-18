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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 90.089,40 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,14 artışla 90.089,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 , holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 89.567,01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek, günün ilk yarısında 90.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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