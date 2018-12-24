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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193,12 puana çıktı - Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300 ve 90.000'in destek konumunda olduğunu söyledi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,36 artışla 92.193,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 332,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, yurt dışında Noel tatilleri nedeniyle piyasaların düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini kaydetti.

Suriye ile ilgili gelişmelerin TL varlıkların seyri açısından önemli olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300 ve 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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