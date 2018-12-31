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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 90.538,85 puana çıktı - Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 artışla 90.538,85 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 774 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

Yılın son işlem gününe yükselişle başlayan ve 90.732,84 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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