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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 89.536,24 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 artışla 89.536,24 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 705,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 89.900 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarsında 89.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ara verebileceği beklentilerinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da dünya borsalarına pozitif yansıdığını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 89.900 ve 91.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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BISTPiyasalar
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