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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 91.233,02 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 91.233,02 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 536,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel 91.419,37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.300 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Öğlenden sonra ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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