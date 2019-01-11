Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 91.692,75 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 496,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,21 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Dünya borsalarındaki değer kazançları ve yurt içinde ödemeler dengesinin beklentilere paralel açıklanmasının etkisiyle 92.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 91.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ödemeler dengesinin beklentilere paralel 986 milyon dolar fazla vermesinin borsadaki alımları güçlendirdiğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.