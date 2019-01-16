Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 artışla 93.412,51 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 239,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,53 , holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle 93.686,28 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93.400 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 93.400 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 95.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan 18 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, bir ekonomist 150 baz puanlık indirim olacağını tahmin ediyor. TCMB, 13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında, politika faizi yüzde 24,00'te sabit bırakmıştı.