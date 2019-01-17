Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,64 artışla 96.025,59 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 614,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,42 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile iletişim, en çok gerileyen ise holding oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel 96.200 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 96.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi ve bankacılık verileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 97.900 seviyelerinin direnç, 93.400'ün ise destek konumuna geldiğini kaydetti.



