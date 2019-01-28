Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 artışla 102.650,16 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen ise yüzde 0,66 ile iletişim oldu.



Döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 102.783,28 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat endeksi verileri ile Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.