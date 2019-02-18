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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 102.836,99 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 102.836,99 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,98 puan atarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 103.131,15 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarına karşın günün ilk yarısında 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.



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BISTPiyasalar
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