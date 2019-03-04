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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazancıyla 103.695,56 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,42 artışla 103.695,56 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 428,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,01 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 104.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.500'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtti.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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BISTPiyasalar
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