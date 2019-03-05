Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,51 artışla 104.720,50 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 527,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazancı ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.758,80 puanı gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.



