Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 artışla 103.724,84 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 271,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.500-104.000 bandında dengelendi.

Analistler öğleden sonra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin bugün faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ancak yeni varlık alım programı ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajların takip edileceğini bildiren analistler, aşağı yönlü revize edilmesi beklenen ekonomik tahminlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.



Analistler ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.