Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 artışla 102.602,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 405,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 artarken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile bilişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi endeksinin aylık bazda 5 ayın ardından yükselişe geçmesinin ardından 102.785,75 puana kadar çıktı. Endeks, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarına karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 seviyesinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.