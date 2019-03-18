Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin dünya Trabzon Ferit Parlak
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazancıyla 104.039,13 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 artışla 104.039,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 735,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 14,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 104.218,54'e kadar çıkmasının ardından günün ilk yarısında 104.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5