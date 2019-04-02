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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazancıyla 94.516,73 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 artışla 94.516,73 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 415,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 2,35 elektrik oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel alışa ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 94.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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