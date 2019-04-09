Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon mersin
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazancıyla 98.469,46 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,54 artışla 98.469,46 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.491,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını yükselişle tamamlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.748,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bugün başlayacak yıllık bahar toplantısından gelecek haberler ve küresel ekonomiye ilişkin öngörülerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5