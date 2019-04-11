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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazancıyla 97.371,10 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,37 artışla 97.371,10 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 356,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve açıklanan şubat ayı cari işlemler açığı verisinin beklentilerin altında kalması ile 97.530,85 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.000-97.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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