Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,98 artışla 97.079,04 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.887,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişler ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.500 seviyelerinin destek, 97.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

