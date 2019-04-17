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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazancıyla 97.588,85 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 97.588,85 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 779,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 98.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret verileri ile akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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