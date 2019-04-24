Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 artışla 96.406,57 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 453,80 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,56 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 kimya, petrol, plastik oldu.

Güne düşüşle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 96.000-96.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu, petrol fiyatları ve döviz kurlarının seyrinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.