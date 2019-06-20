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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1,78 puan artarak 95.922,40 puan oldu

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,78 artışla 95.922,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.678,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,51, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Tük sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 96.000 puanı test etti.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da dünya borsalarına pozitif yansıdığını söyledi.

Öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın direnç konumunda geldiğini, 88.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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