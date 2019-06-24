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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.283,03 puan artarak 95.305,30 puan oldu

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile inşaat oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,09 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile Jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.


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BISTPiyasalar
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