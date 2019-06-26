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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 212,23 puan artarak 95.633,28 puan oldu

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 95.633,28 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.847,64 puana kadar yükseldi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ve öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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