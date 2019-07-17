Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,37 artışla 99.373,74 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.345,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.



Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ile 100.500 seviyelerinin direnç, 97.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.