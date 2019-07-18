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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 589,84 puan artarak 100.396,01 puan oldu

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 100.396,01 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,79 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philedelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ile 101.700 seviyelerinin direnç, 98.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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