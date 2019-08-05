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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 195,15 puan artarak 99.874,59 puan oldu

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,2 artışla 99.874,59 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 195,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 tekstil, deri oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de yayımlanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST100Piyasalar
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