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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.104,46 puan artarak 97.822,94 puan oldu

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,14 artışla 97.822,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.104,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97.400'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin devam edebileceğini ve 98.800 direncinin gündeme geleceğini kaydetti.

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BİST 100Piyasalar
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