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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 değer kaybıyla 103.350,58 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 değer kaybıyla 103.350,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 208,40 puan azalırken, bankacılık endeksi de yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,91 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile gıda, içecek oldu.

Cuma günü 103.000-104.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kaybederek haftayı 103.558,98 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde üretici fiyat endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,08 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,08) göre, bir önceki ay yüzde 11,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,53'e yükseleceği hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,04 oldu.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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