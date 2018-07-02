Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon bilim Foça ekonomi
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Borsa haftaya düşüşle başladı

- BIST 100 endeksi, 425,63 puan azalarak 96.094,44 puandan açıldı

Borsa haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 düşüşle 96.094,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 425,63 puan ve yüzde 0,44 değer kaybıyla 96.094,44 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile taş, toprak oldu.

Cuma günü 97.500 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 artışla 96.520,07 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.000 ve 93.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5