banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda haftasonu Trabzon gömüldü Bursa
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu
Tam 50 ton hamsİ
Tam 50 ton hamsİ
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül

Borsa, haftaya düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 453,62 puan ve yüzde 0,48 azalışla 93.245,87 puana geriledi

Borsa, haftaya düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 değer kaybıyla 93.245,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 453,62 puan ve yüzde 0,48 azalarak 93.245,87 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından gerileyen dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 93.699,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek büyüme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Küresel piyasaların, artan ticaret savaşı endişeleri ile baskı altında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyümüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1