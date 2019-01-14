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Borsa, haftaya düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 azalışla 90.825,39 puana geriledi

Borsa, haftaya düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,94 değer kaybıyla 90.825,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 861,65 puan ve yüzde 0,94 azalışla 90.825,39 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü yurt içinde açıklanan cari işlemler dengesinin, 986 milyon dolarla beklentilere paralel fazla vermesinin ardından 92.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 primle 91.687,04 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verileri ile Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 88.500'ün destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalmasını bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1 yükseleceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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