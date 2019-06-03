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Borsa haftaya düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 254,15 puan azalışla 90.335,58 seviyesine geriledi

Borsa haftaya düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 düşüşle 90.335,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 254,15 puan ve yüzde 0,28 azalışla 90.335,58 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile inşaat oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 90.589,73 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler de yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,28 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, bugün saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek. Bugün 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

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BISTPiyasalar
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