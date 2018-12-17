Borsa, haftaya yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 değer kazancıyla 90.595,64 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 67,00 puan ve yüzde 0,07 artışla 90.595,64 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,56 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile iletişim oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki negatif seyre paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 azalışla 90.528,64 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi, dış ticaret ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 91.300 ve 92.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1,7 azalacağı tahmin ediliyor.





