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Borsa, haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 36,91 puan azalışla 101.812,29 seviyesine geriledi

Borsa, haftaya yatay başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,04 düşüşle 101.812,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 36,91 puan ve yüzde 0,04 azalışla 101.812,29 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanın üzerini test etmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 101.849,20 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 ve 99.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

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