Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl yök 5 ilçe
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 110.175,25 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 420,10 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 109.755,14 puandan tamamladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5