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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 yükselişle 109.029,29 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 yükselişle 109.029,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 577,59 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile elektrik oldu.

Cuma günü 110.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kaybıyla 108.451,70'den tamamladı.

Analistler, geçen hafta piyasaları negatif yönde etkileyen Kuzey Kore geriliminin, diplomatik yollarla çözülebileceği beklentilerinin artmasının dünya pay piyasalarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2'nci çeyrekte yüzde 5,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2017'nin ilk çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal






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